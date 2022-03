Destaques 07/03/2022 06:35 Unemat publica instrução normativa para retorno das aulas presenciais no dia 14 Documento orienta sobre as medidas obrigatórias de biossegurança para as atividades presenciais A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) publicou nesta sexta-feira (4) a Instrução Normativa nº 001/2022, que orienta sobre as medidas obrigatórias de biossegurança para o retorno das atividades presenciais didático-pedagógicas e científicas, administrativas e de gestão na Instituição. O retorno às aulas presenciais será abordado na quinta-feira (10) na palestra 'Comitê Covid da Unemat: Abordagens sobre a segurança no retorno às aulas presenciais', parte da 5ª Semana Pedagógica Integrada, que poderá ser assistida a partir das 15h40 no canal oficial da Unemat no YouTube, que pode ser acessado clicando aqui . O uso de máscaras, cobrindo boca e nariz, será obrigatório, e a comunidade acadêmica deverá higienizar frequentemente as mãos, de preferência com água e sabão ou com álcool 70%, evitar aglomeração no uso de áreas comuns, como banheiros e pátios, e evitar o uso de materiais coletivos e o compartilhamento de materiais de uso pessoal, cabendo a cada um levar sua garrafa de água ou copos reutilizáveis. Identificada qualquer suspeita de portar o vírus da Covid-19, a pessoa deve buscar imediatamente o teste para sua verificação e comunicar a coordenação do curso ou a chefia imediata. A biblioteca de cada câmpus deverá funcionar com a disponibilização de espaço para estudos reduzido para 50% da sua capacidade de lotação, respeitando os protocolos sanitários. É dever da comunidade acadêmica não desmerecer os anseios e temores que as pessoas manifestem em face da pandemia provocada pela Covid-19. A Instrução Normativa pode ser acessada clicando aqui.

Voltar + Destaques