Destaques 07/03/2022 10:19 Redação I Nativa News Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Alta Floresta Foto: Divulgação O acidente foi registrado na noite do último sábado (05) na rodovia MT-208, no trevo de entrada do município de Alta Floresta, envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. Caso registrado pela concessionária Via Brasil.

Conforme registro, o condutor do veículo Celta informou que seguia sentido Paranaíta a Carlinda quando perdeu o controle da direção do veículo, vindo a invadir a contra mão de direção e atingindo o motociclista que seguia em sentido contrário em uma moto Bros.

O condutor da motocicleta sofreu vários ferimentos e foi socorrido ao Hospital Regional Albert Sabin, ambos os veículos envolvidos foram recolhidos ao pátio da 20ª Ciretran.

Voltar + Destaques