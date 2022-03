Na tarde desta segunda-feira, 07 de março, o prefeito Chico Gamba, acompanhando do secretário municipal de Infraestrutura Roberto Patel, secretário de Fazenda Paulo Moreira e o vereador presidente da mesa diretora na Câmara Municipal Oslen Dias "Tuti", deu as boas-vindas para a equipe da Construtora Tripolo que se instalou no bairro Jardim das Araras.

Com uma movimentação intensa no bairro, a empresa concluiu a instalação de todo maquinário e homens que realizarão o trabalho. Na próxima quinta-feira (10) será assinada a ordem de serviço para o início dos trabalhos de microrrevestimento das ruas pavimentadas do município de Alta Floresta.

O trabalho atenderá 249 ruas em todo o município, garantindo mais qualidade e durabilidade após o processo de revitalização, oriundo de convênio com a Sinfra e contrapartida do município. "É um trabalho que vem para melhorar a qualidade das nossas ruas e que é feito nesse convênio com a Sinfra com a destinação de emendas com esforço do deputado Nininho, uma força tarefa com deputado Neri Gueller, senador Carlos Favaro e agradecer também o governador Mauro Mendes. Então na quinta tem a assinatura e então os trabalhos começam", apontou o prefeito Chico Gamba.