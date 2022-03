Destaques 08/03/2022 13:59 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mulher não aceita reconciliação e acusa ex-marido de ameaçá-la de morte O caso registrado pela Polícia Militar de Alta Floresta após a mulher receber ameaças de morte, por parte de seu ex-marido. O homem de 52 anos tentou reatar o relacionamento, mas a vítima negou, o que resultou em ameaças de morte via whatsapp.

Para os militares, a moradora do bairro Boa Esperança relatou que o ex-marido esteve em sua residência no período da tarde, que conversaram por um tempo, na ocasião o suspeito pediu para que reatassem, mas a mulher negou. O suspeito então pegou alguns documentos pessoais no interior da residência e foi embora.

No período da noite a filha do casal recebeu mensagens via whatsapp, onde o suspeito ameaçava de morte a ex-mulher. A vítima foi orientada a representar contra o suspeito junto a Polícia Judiciária Civil, o caso foi registrado como ameaça.

