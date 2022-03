Destaques 08/03/2022 16:32 Redação I Nativa News Acidente de trânsito envolve três veículos em Alta Floresta O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (08) no setor F, área central do município de Alta Floresta. Não houve acionamento do Corpo de Bombeiros. De acordo com informações repassadas a redação do site Nativa News, o acidente aconteceu no momento em que o condutor do veículo Santana saindo da rua F-1 para atravessar e acabou atingindo um veículo Onix, que seguia na avenida sentido a perimetral.

Com a colisão o veículo Onix rodou na pista e atingiu o para-choque de uma caminhonete S-10 que estava aguardando o momento oportuno para adentrar a avenida. Apenas danos materiais foram registrados nos veículos.

Voltar + Destaques