Destaques 09/03/2022 06:45 Redação I Nativa News Alta Floresta: Boletim Epidemiológico divulga mais um óbito e 284 casos ativos de Covid-19 Mais um pessoa morre em decorrência da Covid-19 em Alta Floresta, conforme o boletim municipal atualizado nesta terça-feira (8). A vítimas é uma mulher de 86 anos, apresentava comorbidades, como hipertensão, diabetes e cardiopatia. A idosa estava internada no Hospital Regional de Alta Floresta e faleceu no último dia 4 de março. Conforme os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, há 284 casos ativos de covid-19 no município. Nas últimas 24 horas foram confirmados 45 novos casos da doença, 69 novos casos de pessoas diagnosticadas como recuperadas e 302 suspeitos aguardando resultado. Alta Floresta registra que 14192 pessoas já contraíram a doença, 13746 já se recuperaram e 162 correspondem a pacientes com a doença que evoluíram para óbito. A ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com COVID no Hospital Regional, das 10 vagas disponíveis, 01 são ocupadas no momento. Já na rede privada, dos 10 leitos, 6 ocupadas e dois pacientes são de outras cidades.

Voltar + Destaques