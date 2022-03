Destaques 09/03/2022 06:58 Redação I Nativa News Campanha da Assistência Social de Alta Floresta arrecada mais de 2 mil pacotes de absorventes Iniciada no final do mês de janeiro, a Campanha Absorvente Afeto tinha como slogan “seja abas nessa correnteza, doe absorventes!”, marcou o encerramento com um momento voltado para mulheres que são assistidas pela secretaria municipal de Assistência Social e Cidadania por meio dos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS Casa da Família e CRAS Conviver. A campanha, que chegou a ser destaque na imprensa estadual, envolveu empresas privadas, que acreditaram na causa, a dignidade feminina. Alguns pontos de coleta foram montados, ao término pouco mais de 2 mil pacotes foram arrecadados e vão para distribuição a mulheres atendidas pela rede. “A campanha Absorvente Afeto nasceu no CRAS com o intuito de ajudar as mulheres mais carentes, nesse momento de fragilidade econômica”, apontou a secretária de Assistência Social, Mariney Munhoz, frisando que a necessidade foi notada nos atendimentos, “muitas vezes elas chegam para pegar uma cesta básica e perguntam sobre produtos de higiene pessoal, entre eles o absorvente e como a gente não tem como fornecer, fez essa campanha linda”. Munhoz agradeceu todos que se engajaram na causa e frisa que a campanha continuará acontecendo nos próximos anos. “Foi muito inspirador para nós a força da mulher de conseguir arrecadar tantos absorventes para ajudar nesse momento de fragilidade. Queria também parabenizar todas as mulheres pelo seu dia e dizer a elas o quanto nós somos fortes, acreditem, tenham força e lutem, não desistam nunca, nós somos a base desse mundo”, pontuou Mariney Munhoz. Com Assessoria da Prefeitura de Alta Floresta.

