Destaques 09/03/2022 14:54 Redação I Nativa News Paranaita: Vítima procura polícia e denuncia estupro durante caminhada Foto: Reprodução A Polícia Militar foi acionada por plantonistas do Hospital Municipal, que informavam que uma mulher havia dado entrada após ter sido vítima de estupro. O homem foi identificado pela vítima, rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.

Conforme registro de ocorrência da Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 29 anos, relatou que fazia caminhada na pista de caminhada, quando por volta das 20h20 foi abordada pelo suspeito, que a arrastou para uma área verde, fazendo ameaças. Quando tentou reagir, a vítima foi enforcada, chegando a ficar desacordada por alguns minutos.

Quando recobrou a consciência, o suspeito a estava beijando e iniciou os abusos sexuais contra ela. Após um longo período do ato sexual o suspeito interrompeu o ato. A vítima relatou que o suspeito não fez uso de preservativo e que após o ato de estupro ainda lhe pediu 20 reais, acompanhando a vítima até a residência dela, fazendo ameaças. Após dar o valor para o suspeito, este ainda exigiu que a vítima o acompanhasse por um percurso, sempre fazendo ameaças dizendo ser de uma facção criminosa (Comando Vermelho).

Em determinado momento o suspeito fugiu, a vítima atordoada retornou para casa e pediu ajuda para uma amiga, que a conduziu até o hospital. A vítima apresentava hematomas no pescoço e corpo, com diversos machucados provocados pelo ato e arranhões do capim.

O suspeito foi identificado, por não ter tido a preocupação de esconder o rosto e de fazer o uso de tornozeleira eletrônica. Rondas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.

