Uma arma de fogo foi retirada de circulação nesta terça-feira (08) durante rondas da Força Tática da Polícia Militar que realizava o patrulhamento rural no município de Alta Floresta. Um homem foi conduzido com uma arma e munições até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Força Tática, durante o patrulhamento com abordagens na comunidade Santa Lúcia, foi feita a abordagem em um condutor de uma caminhonete S-10, no interior do veículo foi localizada uma espingarda calibre .28 com 03 munições intactas. Diante a situação o homem foi conduzido por porte ilegal de arma de fogo.