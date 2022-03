“É mais um marco da administração Chico Gamba que é entregar tablets e modernizar o atendimento da saúde há muito já necessitado”, destaca a secretária de Saúde Sandra Melo.

Na tarde desta terça-feira, dia 08 de março, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega de tablets para os Agentes Comunitários que atuam na rede municipal de saúde. Foram contempladas 106 ACS e ACE, um investimento de R$ 270 mil.

O equipamento garantirá mais agilidade ao serviço de informações que é gerado por estas equipes, Agentes Comunitário de Saúde – ACS e Agente Comunitário de Endemias – ACE. A entrega aconteceu no auditório do Sispumaf, contando com participação do prefeito Valdemar Gamba e a secretária de saúde Sandra Melo, alguns Agentes estiveram presentes e receberam o equipamento.

“É um avanço, hoje nós trabalhamos muito e aparecemos pouco para o Ministério da Saúde, porque todos os dados precisam ser lançados no sistema e como hoje é na planilha, existe um retrabalho, elas vão até as residências, fazem o trabalho, anotam no caderno e uma vez por semana elas lançam esses dados no computador da unidade, então ter um tablet para que elas possam fazer isso em tempo real, o cadastramento das famílias em tempo real e o lançamento de qualquer intercorrência em tempo real também faz toda a diferença no trabalho das ACSs. E com isso nós ganhamos agilidade para buscar mais casas e para atender melhor a população de Alta Floresta”, destacou a secretária Sandra Melo.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar, pleiteada pelo vereador Douglas Teixeira, junto ao deputado estadual Eduardo Botelho, no valor de R$ 170 mil com contrapartida do município. Foram adquiridos 149 tablets para dar celeridade ao processo de envio de informações.