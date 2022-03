Destaques 09/03/2022 18:55 Só Notícias/Herbert de Souza Alta Floresta: Juiz mantém ordem para prender foragido acusado de matar jovem por dívida de R$ 100 Foto: Divulgação O juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva decidiu manter a prisão preventiva de um dos acusados de envolvimento no assassinato de Geowagner da Silva de Souza, 20 anos. A vítima foi morta com um golpe de faca em dezembro de 2017, em uma rua do bairro Setor Industrial, em Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop). No ano passado, conforme Só Notícias já informou em primeira mão, a Justiça decidiu mandar a júri popular Luciano Pereira da Silva. Ele acabou reconhecido pelos jurados como um dos autores do homicídio e foi condenado a 16 anos e seis meses de reclusão. Além disso, também foi sentenciado a pagar R$ 44 mil em favor dos familiares de Geowagner. Leia mais: Jovem é morto com golpe de faca em Alta Floresta Como o segundo suspeito de cometer o crime não foi localizado, o processo penal foi dividido em dois. Apesar de o réu ainda estar foragido, a defesa ingressou com um pedido para revogar a ordem de prisão contra ele. A solicitação, no entanto, não foi atendida pelo juiz. “Não se discute a negativa de autoria e a afirmação do corréu Luciano em autos diversos de que o requerente não participou do delito, isso porque, para a análise de prisão preventiva exige-se tão somente indícios de autoria, o que, no caso dos autos, está suficientemente indicado na decisão anterior”, afirmou o magistrado. Dante também lembrou que, até o momento, o acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente pela justiça. “Portanto, tão somente a juntada de resposta à acusação, sem qualquer indicação de endereço certo do acusado, nem tampouco instrumento de procuração com poderes específicos de receber citação, entende-se que, no caso dos autos, as medidas cautelares se mostram insuficientes, por não existir medidas que possam garantir a vinculação do acusado ao juízo”, completou. Conforme Só Notícias já informou, o assassinato teria ocorrido em razão de Geowagner amassar o tanque da moto do suspeito e também por uma dívida de R$ 100. Segundo o depoimento de testemunhas, Geowagner estava chegando em casa, quando foi abordado por Luciano. Eles teriam iniciado uma discussão, quando o suspeito pegou uma faca e deu um golpe na vítima. O jovem chegou a ser socorrido, porém, morreu no hospital regional. A Polícia Militar confirmou, ao Só Notícias, que algumas pessoas ficaram revoltadas com a situação e acabaram colocando fogo na casa de um dos suspeitos de assassinar Geowagner. O imóvel ficou completamente destruído pelo incêndio. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e resgatar uma pessoa, que é tio do suspeito. Ele estava no interior da casa, ficou ferido com um corte no braço e foi levado ao hospital.

