Destaques 10/03/2022 05:52 Assessoria | PMAF Alta Floresta: Abertas inscrições para curso de Formação de Aquaviários para Marinheiro Auxiliar Fluvial de Convés Foto: Assessoria Prefeitura de Alta Floresta A Marinha do Brasil está presente em Alta Floresta, em parceria com a prefeitura abriu nesta terça-feira (08) as inscrições para o curso de formação de aquaviários – marinheiro fluvial auxiliar de convés e marinheiro fluvial auxiliar de máquinas – Nível 1. As inscrições seguem até o dia 25 de março e podem ser feitas na Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, anexa ao Seciteci. Destinado a brasileiros de ambos os sexos, maiores de 18 anos, o curso visa qualificar pessoas para exercerem atividade profissional como Aquaviário do 2º Grupo – Fluviários. Com foco para os funcionários de pousadas, embarcações pequenas, preparado diante a necessidade de habilitar tripulantes para as pequenas embarcações, propulsadas por motores de combustão interna e empregadas na Navegação Interior, nos lagos, rios e apoio portuário fluvial. São 30 vagas, o curso acontecerá entre os dias 04 e 08 de abril de 2022. O candidato deve ter escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental e ser aprovado em processo seletivo para iniciar o curso. No ato de inscrição o candidato deverá apresentar comprovantes de identidade; CPF; e residência. Para a matrícula, deverá apresentar atestado médico que indique, explicitamente, que atende aos padrões de aptidão médica e habilidade física mínima para exercício profissional como aquaviário estabelecidos nas Normas da Autoridade Marítima e NR-30, do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao término do curso, sendo aprovado, o candidato receberá certificação e habilitação do aluno. Maiores informações podem ser adquiridas na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

