Destaques 10/03/2022 16:33 Redação I Nativa News Alta Floresta: Condutores sem CNH se envolvem em acidente na perimetral Rogério Silva O acidente foi registrado na perimetral Rogério Silva durante a manhã, envolvendo um veículo Uno e motocicleta Bros. Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados para atender o fato, que envolveu veículo oficial de imprensa do município de Alta Floresta.

Conforme registro da Polícia Militar, nenhum dos condutores envolvidos são habilitados para condução de veículo. Ambos seguiam sentido centro ao setor Cidade Alta, o condutor do veículo, jovem de 22 anos, relatou que fazia a conversão quando sentiu o impacto, mesmo com a luz de seta ligada a condutora da motocicleta tentou ultrapassagem.

A condutora da motocicleta, uma mulher de 26 anos, sofreu escoriações e suspeita de fratura na perna, socorrida pelo Corpo de Bombeiros e deixada sob cuidados médicos no Hospital Regional, a jovem não foi ouvida pela polícia. Diante os fatos o Boletim de Acidente foi confeccionado e o condutor do veículo Uno foi notificado por conduzir sem CNH. O Artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é bem claro quando diz que só estão aptos a dirigir os motoristas portadores de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro do prazo de validade. Dirigir sem carteira pode trazer, sim, penalidades, independentemente da situação. E essas penalidades são para o motorista que foi pego dirigindo sem habilitação e para o dono do veículo. O mais importante é que a responsabilidade pelo veículo é do proprietário e, se ele empresta o carro para alguém que não possui habilitação, é automaticamente responsável por todos os atos que essa pessoa cometer enquanto estiver dirigindo. A infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 880,41.

