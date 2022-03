Destaques 11/03/2022 10:36 Acrimat em Ação chega Apiacás e apresenta estratégias sobre gestão da pecuária de sucesso Foto: Divulgação O programa Acrimat em Ação desembarcou na quarta-feira (09.03) no município de Apiacás, para levar aos produtores rurais da região informações que possibilitem a melhoria da rentabilidade da atividade pecuária. Município de grande importância para a composição do rebanho bovino de Mato Grosso, Apiacás é a terceira cidade do estado a receber o Acrimat em Ação 2022, realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat). Nesta edição, o programa traz a palestra “Pecuária de corte de sucesso: um caminho sem volta”, realizada pelo doutor Flávio Dutra de Resende, que possui vasta experiência na área de Zootecnia, com ênfase em Avaliação de Alimentos para Animais. “É muito bom ir nas cidades levando informações aos pecuaristas da região e discutir com eles sobre esse tema importante, que é a pecuária de sucesso. O que é o sucesso? Sucesso é ganhar dinheiro. A margem da pecuária está cada vez menor e o pecuarista precisa estar atento a isso, avançando em tecnologia, pois existe uma gama muito grande de tecnologias disponíveis e precisamos saber usá-las a nosso favor”, comentou o doutor Flávio Rezende. Para o diretor técnico da Acrimat, Francisco Manzi, poder retornar ao município depois da paralisação das ações em decorrência da pandemia é muito gratificante, pois Apiacás é uma das trinta cidades de Mato Grosso que já receberam todas as edições do Acrimat em Ação e há um grande pedido dos produtores pela realização do evento técnico. “Finalmente, pudemos voltar a circular em Mato Grosso. E Apiacás já é um município que faz parte da tradição do Acrimat em Ação. Estamos novamente trazendo informações e levando as demandas. Sabemos da importância, da pujança, da produção e produtividade do município de Apiacás e a necessidade dessas informações”, afirmou. O presidente do sindicato rural de Apiacás, Vanderlei Garcia, também destacou que o Acrimat em Ação é de fundamental importância para os produtores da região, que têm na logística o seu principal desafio, não somente para o negócio, como também para a obtenção de informações técnicas e confiáveis sobre a atividade pecuária. “Temos uma grande quantidade de pecuaristas neste evento que atenderam nosso chamado do sindicato para estar, cada vez mais, fortalecendo a pecuária. Estamos vendo o desenvolvimento do município e o Acrimat em Ação faz parte de tudo isso. O sindicato rural é a casa do produtor rural e conta com o apoio da Acrimat para fazer com que Apiacás continue sendo essa cidade que mais cresce”, afirmou. Além de Apiacás, já receberam o Acrimat em Ação os municípios de São José do Rio Claro e Guarantã do Norte, nos últimos dias 7 e 8 de março, respectivamente. O presidente do Sindicato Rural de Guarantã do Norte, Ademir Ferreira de Freitas, também reforçou o pedido dos produtores pelo Acrimat em Ação, para obtenção de informações técnicas e de qualidade que os auxiliarão a conquistar maior produtividade e rentabilidade na atividade pecuária. “A gente tem realizado várias edições aqui e sempre com sucesso. E nesses dois anos em que não houve o Acrimat em Ação aqui em Guarantã do Norte, os produtores nos cobraram bastante, pois essa iniciativa é positiva e tira muitas dúvidas dos produtores rurais da região. Os produtores têm necessidades. Hoje nossa cidade se tornou uma região acadêmica e o Acrimat em Ação vem para dar um norte para o futuro da pecuária”, afirmou o presidente. Além dos municípios já visitados, o Acrimat em Ação percorrerá ainda as cidades de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Alta Floresta, durante esta rota 1, totalizando seis municípios das regiões do Alto Paraguai, Vale do Peixoto e Vale do Teles Pires visitados. Essa rota 1 se encerra em 12 de março e a expectativa é de que 1.080 pessoas participem dos encontros promovidos. Ao todo, o Acrimat em Ação percorrerá quatro rotas, que compreendem 19 municípios em oito regiões de Mato Grosso. A expectativa é de que 3,5 mil pessoas participem do programa, que se encerrará em 9 de abril. Veja as rotas completas abaixo. O Acrimat em Ação conta com patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase-MT), Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), FS Bioenergia, além da Nissan Saga.

