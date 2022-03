Destaques 11/03/2022 16:19 G1MT Bloqueio de garimpeiros na BR-163 no PA causa congestionamento de 30 km em MT Trecho que liga os dois estados é usado, principalmente, para o escoamento da produção de grãos no estado. Caminhões, carretas e ônibus de viagem estão parados na região. Foto: Reprodução Um bloqueio feito por garimpeiros na BR-163, no Distrito de Moraes de Almeida, em Itaituba (PA), causou um congestionamento de mais de 30 quilômetros na divisa com Mato Grosso, nesta sexta-feira (11). A manifestação na rodovia federal é organizada pelo grupo ‘Garimpeiros Independentes do Alto Tapajós’ e teve início à 0h. Cerca de 200 manifestantes participam do ato. Eles afirmam serem contrários à queima de maquinários utilizados para o garimpo. Em Mato Grosso, o dia amanheceu com uma longa fila de caminhões, carretas e ônibus de viagem. Alguns carros de passeio que seguiam sentido ao estado também tiveram que enfrentar o bloqueio. O sistema rodoviário da BR-163/230/MT/PA compreende um total de 1.009,52 km de extensão, integrando o Centro-Oeste e Norte do Brasil. O trecho é usado, principalmente, para o escoamento da produção de grãos no estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os garimpeiros estão liberando a circulação apenas de carros oficiais e ambulâncias. A abertura temporária da rodovia para os demais veículos, segundo a polícia, está prevista para a tarde desta sexta-feira, no entanto, não há previsão para o fim da manifestação.

