Destaques 11/03/2022 18:08 Fim de semana tem alerta de temporais para todo Estado Foto: Reprodução Fim de semana dos mato-grossenses não seguirá previsão dos últimos dias com calor e pancadas de chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta de temporais para todo o estado. Os avisos amarelo e laranja são referentes a risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A Defesa Civil também emitiu alerta para chuvas fortes e orienta que em caso de emergência a população ligue para 193 ou 199.

Alta Floresta não terá grande variação de temperatura no fim de semana. No sábado (12), a mínima chega a 24°C e a máxima não passa dos 30°C. No domingo (13) deve ter se manter entre 24°C e 31°C. Há previsão para trovoadas isoladas todos os dias.

Em Paranaíta (55 km de Alta Floresta) as mínimas vão de 23°C. Já as máximas flutuam entre 30°C. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Carlinda (35 km ) terá dias chuvosos também. A máxima chega a 30°C e a mínima chega a 23°C.

O Inmet aponta mínimas entre 22°C para Nova Monte Verde (160 km ao Norte). As máximas variam entre 30°C e 31°C. Os dias seguem nublados com pancadas de chuva.

Nova Bandeirantes (214 km ao noroeste) também terá chuva nos próximos dias. As mínimas vão de 24°C a 23°C. As máximas ficam entre 31°C e 32C.

