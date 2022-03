Destaques 11/03/2022 19:08 Secel divulga calendário Jogos Escolares e Estudantis; Alta Floresta terá início em maio Promovidos pela Secel, Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses reúnem estudantes de 12 a 17 anos em etapas regionais e estaduais Foto: Divulgação Onze municípios de Mato Grosso sediarão os Jogos Escolares e os Jogos Estudantis Mato-grossenses em 2022. Realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), as competições são os maiores eventos esportivos escolares do Estado. Confira o calendário ao final. “Temos a honra de lançar o calendário oficial das competições escolares em Mato Grosso. Agradecemos ao governador Mauro Mendes, ao secretário Alberto Machado, às equipes da Secel, e a todos os municípios que demonstraram interesse em sediar as competições. São eventos que fortalecem e movimentam o esporte em todos os cantos do Estado”, anuncia o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves. Os jogos serão realizados nos municípios de Campo Verde, Sorriso, Tangará da Serra, Alta Floresta, Juara, Canarana, Confresa, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, Alto Garças e Lucas do Rio Verde. Com programação que vai de abril ao início de julho, a fase regional envolve equipes escolares dos municípios de todas as regiões de Mato Grosso que competem por vagas para a etapa estadual. Os estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares e os da faixa etária de 15 a 17 anos disputam os Jogos Estudantis de Seleções. De 08 a 13 de abril, em Campo Verde, os estudantes de 12 a 14 anos das regiões sul e sudeste abrem a programação do evento esportivo. Já os atletas de 15 a 17 anos dessas regiões finalizam a etapa regional no início de julho, em Alto Garças. As demais disputas regionais, que acontecem de 15 de abril a 06 de julho, integram os Jogos Escolares e os Jogos Estudantis num mesmo período e município. Nessa fase regional, são disputadas as modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei. As equipes campeãs em suas respectivas regiões avançam para a etapa estadual de cada faixa etária. De 16 a 22 de julho, em Sorriso, ocorrem as disputas pelos títulos estaduais dos Jogos Escolares; e de 24 a 30 de julho, em Lucas do Rio Verde, dos Jogos Estudantis de Seleções. Para as modalidades individuais, a competição já começa na fase estadual e será dividida em duas partes. As provas de badminton, ciclismo, ginástica, vôlei de praia e xadrez ocorrem no mês de abril, em Sorriso; e de atletismo, lutas, natação e tênis de mesa, no mês de junho, em Várzea Grande. Os campeões estaduais das modalidades coletivas e individuais representarão Mato Grosso nas fases nacionais correspondentes. Organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), os Jogos Escolares Brasileiros acontecem no início de setembro, em Aracaju (SE). Já os Jogos Estudantis da Juventude, que são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), ocorrem no mês de novembro, em local a definir. Para participar das competições mato-grossenses, cada município deve inscrever suas equipes e atletas. Os formulários para inscrição estarão disponíveis no site da Secel a partir do dia 16 de março. Calendário - Modalidades Coletivas Regional sul/sudeste (12 a 14 anos): de 8 a 13/04, em Campo Verde Regional Centro Norte (12 a 17 anos): de 15 a 20/04, em Sorriso Regional Médio Norte (12 a 17 anos): de 30/04 a 05/05, em Tangará da Serra Regional Norte (12 a 17 anos): de 13 a 18/05, em Alta Floresta Regional Noroeste (12 a 17 anos): de 20 a 25/05, em Juara Regional Leste (12 a 17 anos): de 27/05 a 01/06, em Canarana Regional Nordeste (12 a 17 anos): de 03 a 08/06, em Confresa Regional Oeste (12 a 17 anos): de 21 a 26/06, em Várzea grande Regional Sudoeste (12 a 17 anos): de 01 a 06/07, em Pontes e Lacerda Regional Sul/sudeste (15 a 17 anos): de 01 a 06/07, em Alto Garças Estadual 12 a 14 anos: de 16 a 22/07, em Sorriso Estadual 14 a 17 anos: de 24 a 30/07, em Lucas do Rio Verde Nacional 12 a 14 anos: de 02 a 17/09, em Aracaju (SE) Nacional 15 a 17 anos: novembro, local a definir Calendário - Modalidades Individuais Estadual – parte 1: de 21 a 24/04, em Sorriso Estadual – parte 2: de 16 a 19/06, em Várzea Grande Nacional 12 a 14 anos: de 02 a 17/09, em Aracaju (SE) Nacional 15 a 17 anos: novembro, local a definir O calendário completo com prazos para inscrição, pode ser acessado AQUI

