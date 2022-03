Destaques 12/03/2022 06:51 Redação I Nativa News Bombeiros capturam jacaré em quintal da residência no bairro Jardim Imperial Foto: Divulgação O chamado ao Corpo de Bombeiros Militar aconteceu durante a tarde de quinta-feira (10) informando a presença do réptil no quintal da residência no bairro Jardim Imperial. No local o jacaré foi encontrado e capturado pouco após as 17h. Com auxílio de uma pinça de captura alocado e transportado até uma área segura. Os jacarés são animais semi-aquáticos – utilizam tanto ambiente terrestre quanto aquático – e podem ser encontrados em todo tipo de corpo d ́água; córregos, rios, áreas pantanosas e às vezes até no mar. Como esses animais podem se movimentar por terra, é comum nas cidades, principalmente em período de chuvas, os jacarés serem avistados ou até mesmo capturados pela população. Nessa hora que as perguntas surgem. Como ele chegou ali? O que eles tão comendo? Quais os riscos para as pessoas? Os jacarés comem, acasalam e passam maior parte do tempo dentro dos corpos d’água. Em terra eles se movimentam, constroem seus ninhos e tomam sol para se esquentar. Mesmo com tantas modificações causadas pela urbanização, ainda assim, esse ambiente é a casa deles. Os jacarés são oportunistas e generalistas, comem desde insetos até mamíferos. Vai depender do que há disponível para eles comerem naquele ambiente. Infelizmente,em vários lugares do Brasil, estudos têm registrado presença de lixo de todo tipo no estômago dos jacarés até pedaços de vidro, o que pode levar o animal a óbito. Os jacarés sempre preferem fugir do que atacar. Caso você aviste um jacaré mantenha a calma e não tente capturá-lo. Mesmo sendo pequeno sua mordida pode causar ferimento ou até uma infecção. (Com informações Instituto Marcos Daniel )

