Destaques 12/03/2022 07:14 Redação I Nativa News Sete pessoas ficam feridas em acidente entre carros e caminhão na MT-208 Foto: Jose Lucio - Nativa News O acidente foi registrado pouco após as 19h desta sexta-feira (11) na rodovia MT-208 envolvendo um caminhão e um veículo Uno. Sete pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

Conforme registro da Polícia Militar, o acidente aconteceu próximo a subestação de energia, na perimetral Teles Pires, o condutor do caminhão relatou aos militares que seguia sentido Paranaíta para Alta Floresta, quando ao cruzar o veículo Uno, está invadiu a pista e o choque foi inevitável.

Com o choque o veículo Uno foi arremessado para fora da pista, ficando às margens da rodovia. No veículo haviam 07 ocupantes com idades entre 18 e 44 anos, todos levados ao hospital, o quadro de saúde não foi informado.

Danos materiais de grande monta foram registrados no veículo Uno, que permaneceu às margens da rodovia.

Voltar + Destaques