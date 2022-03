Destaques 12/03/2022 18:25 G1MT Quase metade da população de MT está endividada Serasa afirma que 47,67% estão com dívidas em atraso. Mato-grossenses devem, em média, R$ 4.360,30 — Foto: Evelyn Leite Dados de um levantamento da Serasa Experian mostram que quase metade da população adulta de Mato Grosso está com dívidas em atraso. Segundo os dados do levantamento, 47,67% dos mato-grossenses não conseguiram para suas contas em dia. Em Mato Grosso, a dívida média por pessoa está em R$ 4.360,30, segundo os dados da pesquisa. Para ajudar a dar fôlego na economia e tirar famílias do sufoco, o tradicional Feirão Limpa Nome foi antecipado e as negociações já podem ser realizadas pela internet ou de forma presencial pelas agência dos Correios. Segundo dados da Serasa, em todo o país cerca de 65 milhões de pessoas estão com o nome negativado. O valor médio das dívidas no Brasil é de R$ 4.022,52 e no Centro-Oeste é de R$ 4.590,46, ou seja, 14,12% maior que a média nacional. O vigilante Wilson Monteiro ficou animado com a possibilidade de quitação das contas. "É bom pra quem não tem condição de pagar na situação que está, é ótimo isso", destacou. Quem quiser negociar também pode usar o aplicativo da Serasa, outro canal é WhatsApp (11) 99575-2096 ou ligação gratuita para 0800 591 1222. As pessoas que preferem o atendimento presencial, podem buscar por mais de 7 mil agências dos Correios pelo país, que oferecem as mesmas condições e descontos, mediante pagamento de uma taxa de R$ 3,60.

Voltar + Destaques