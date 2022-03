Destaques 13/03/2022 06:56 Redação I Nativa News Prefeitos de Paranaíta e Apiacás comemoram licitação para 66 Km de asfalto Foto: Divulgação Essa foi uma semana histórica para os municípios de Paranaíta e Apiacás. Os gestores das duas cidades estavam em Cuiabá, capital do estado onde foi assinada pelo governador Mauro Mendes a Licitação para a obra de pavimentação asfáltica da Rodovia MT-206, trecho que interliga os dois municípios. A obra tornará o trecho a principal ligação entre os dois municípios e além do asfalto, duas pontes de concreto, sendo uma já feita sobre o Rio Bruno e a outra, de 180 metros, em fase de conclusão, sobre o Rio Apiacás. Todo o investimento, segundo comentou o prefeito de Paranaíta, Osmar Mandacaru, pode chegar ou passar os 200 milhões de reais. “Quero aqui agradecer ao governador do Estado por ter acreditado em nosso projeto regional, na contemplação de infraestrutura da região nossa. Agradecer também a todos os prefeitos que tem dado apoio. E hoje se concretiza esse sonho, Paranaíta e Apiacás saindo do isolamento. A região está unida e o estado nos contemplou com isso”, destacou o prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira, sempre falando em nome do administrador da cidade vizinha, Júlio Cezar e outras lideranças que atuaram juntas na ação política que resultou na conquista. “Obrigado à câmara de vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, por terem ajudado à nós e ao prefeito de Apiacás, nosso amigo Júlio Cezar, a transformar esse projeto”. Os dois prefeitos apontam que com o asfalto vai melhorar e muito o escoamento da safra do soja, milho, arroz, boi e outros produtos, fortalecendo ainda mais a região já considerada grande potencial do agronegócio. “Só tenho muita gratidão por esse governo que vem fazendo muito por nossa região”, manifestou o prefeito Júlio Cezar que também fala da ação árdua dos dois municípios para obter resultado positivo. É uma parceria que vem dando muito certo. A equipe dos dois municípios trabalhando juntos para poder realizar esse grande sonho até nosso município que sofria há 40 anos, mas agora só espera a ordem de serviço para comemorar uma nova era, de conquistas e mais desenvolvimento”, finalizou o prefeito Júlio Cezar.

