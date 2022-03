Destaques 13/03/2022 07:55 Redação I Nativa News Alta Floresta: Padrasto é detido acusado de abusar sexual de menor de 11 anos Foto: Arquivo Nativa News O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite deste sábado (12) no bairro Boa Nova 3, em Alta Floresta. A vítima é uma menina de apenas 11 anos, que pediu que não deixassem a sua irmã menor perto do suspeito, que é seu padrasto. O homem de 31 anos negou as acusações, mas foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Conforme registro da Polícia Militar, a mãe da criança acionou a guarnição via 190, por volta das 20h50, relatando que a filha estava sendo estuprada. No endereço a tia da vítima acompanhou os relatos da menina, que estava abalada, dizendo que os abusos sexuais aconteciam com frequência e que temia deixar a irmã menor junto ao padrasto.

A vítima relatou que toda vez que a mãe tirava plantão noturno no trabalho o padrasto abusava sexualmente dela, além de toques em sua região íntima com mãos e a boca, a conjunção carnal ocorreu por algumas vezes. Na noite deste sábado, logo após a saída da mãe para o trabalho, durante o banho o padrasto novamente a tocou.

O homem negou as acusações, mas foi conduzido para prestar esclarecimentos. O caso passa a ser acompanhado pela Polícia Judiciária Civil.

