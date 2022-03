Assim como em todo o país, os consumidores altaflorestenses que precisam comprar o botijão de gás encontram o produto acima dos três dígitos. Segundo o levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor mais caro encontrado é de R$ 140 reais.

No entanto, nas revendas no município de Alta Floresta, o preço é ainda mais alto e chega a até R$ 150 reais, de acordo com a pesquisa feita pelo Nativa News. O menor valor encontrado nos nove estabelecimentos pesquisados foi de R$ 139 reais.

De acordo com o Levantamento de Preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), no Período : de 06/03/2022 a 12/03/2022

Conforme o anúncio, as distribuidoras pagavam em média R$ 3,86 por kg. Com o reajuste de 16,1%, eles pagarão R$ 4,48 A última alteração no preço foi em outubro do ano passado, há 152 dias. Atualmente, o preço médio pago pelos consumidores do estado é de R$ 110 no botijão de 13 kg. O cálculo é da Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Fertilizantes) e leva em conta o Levantamento de Preços da ANP.

Mais caro no Brasil todo – A pesquisa feita pela ANP mostra que o valor está acima de R$ 100 reais em todas as regiões do Brasil, com destaque para o Centro-Oeste, onde foi encontrado o botijão mais caro do Brasil, comercializado a R$ 140 reais.

Alíquota zerada – Para minimizar os impactos do aumento do valor do petróleo no mercado internacional, em razão do conflito entre Rússia e Ucrânia, a Receita Federal zerou as alíquotas de importação do PIS/Pasep e da Cofins sobre o botijão de gás de cozinha de 13 quilos de uso doméstico.

A portaria foi publicada nesta quarta-feira (9). Na última segunda-feira (7), os preços do barril atingiram os níveis mais altos desde 2008. O petróleo Brent fechou em US$ 123,21. A Rússia é o maior exportador mundial de petróleo e derivados combinados e exportam cerca de 7 milhões de barris por dia, ou seja, 7% da oferta global.