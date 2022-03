Destaques 13/03/2022 16:09 Redação I Nativa News Viatura da PJC de Alta Floresta capota na BR-163 com cinco agentes O acidente foi registrado na rodovia BR-163 próximo ao município de Nova Mutum, no início da tarde deste domingo (13), a viatura era ocupada por cinco pessoas, apenas escoriações e danos materiais foram registrados.

De acordo com informações repassadas a redação do site Nativa News, os cinco escrivães da Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta seguiam com destino a Cuiabá, onde realizarão um curso de capacitação nos próximos dias. Cerca de 12km após a praça de pedágio de Nova Mutum o condutor da viatura perdeu o controle após acquaplanar e saiu da pista, vindo a capotar.

Os cinco ocupantes, um homem e quatro mulheres, sofreram escoriações, chovia no momento do acidente.

