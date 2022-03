Destaques 13/03/2022 17:04 Redação I Nativa News Alta Floresta: jovem é espancado, leva tiro na mão e nega registro de ocorrência Foto: Ilustração - Reprodução O caso foi registrado no bairro Boa Nova 3 na noite deste sábado (12), o jovem de 21 anos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta, onde foi ouvido pela Polícia Militar.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelos militares do Corpo de Bombeiros que informaram o atendimento feito ao jovem que foi alvejado na mão esquerda. O atendimento foi realizado por volta das 22h36, o jovem foi encontrado consciente, recebeu os primeiros atendimentos e deixado sob cuidados médicos.

No hospital o jovem relatou que estava em frente sua residência quando um veículo preto chegou e dois homens desceram. O jovem foi encapuzado e levado para o interior do veículo, após um tempo o veículo parou em local não identificado e uma série de agressões com pedaço de madeira e então teve a mão alvejada. Após as agressões os suspeitos deixaram a vítima próxima a sua residência, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. O jovem afirmou não ter reconhecido os agressores e que não queria registrar o ocorrido. O jovem permaneceu sob cuidados médicos, devido aos ferimentos na mão e pelo corpo.

