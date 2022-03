Apesar do governo de Mato Grosso ter essa semana revogado normativa que tornava obrigatório uso de máscara em todo estado e dar aos municípios a responsabilidade de seguir com o decreto para uso ou não do acessório, Alta Floresta ainda não manifestou qualquer alteração oficialmente.

No início da semana o prefeito Chico Gamba declarou em entrevista que poderia tomar uma nova decisão sobre uso de máscara a partir de uma nota técnica do setor de saúde pública assim como após audiência com o Ministério Público.

Mas o encontro com promotores para debater a situação não aconteceu, ainda. De acordo com a ainda secretária de saúde do município, Sandra Melo, está agendada para segunda-feira, dia 14, uma audiência com o MP e poderá ser a partir daí que o município deverá elaborar novo decreto ou quem sabe flexibilizar, liberando a não obrigatoriedade de máscara em ambientes abertos como já fizeram vários municípios e colocando apenas restrições em caso de pessoas suspeitas.

Mas em redes sociais, muita gente, principalmente empresários e artistas, que sempre dependeram de eventos com volume de pessoas, reivindicam a liberação, considerando os números que caíram do coronavírus, do percentual vacinado que já estaria em mais de 75 por cento e também com a redução de internações.