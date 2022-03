Destaques 14/03/2022 10:17 Redação I Nativa News Dois acidentes acontecem em sequência na MT-208 Os acidentes foram registrados após as 19h na rodovia MT-208 no trecho entre a praça de pedágio 3 e o município de Carlinda. Seis pessoas sofreram ferimentos e foram socorridas neste domingo (13). De acordo com registro da concessionária Via Brasil, o primeiro capotamento aconteceu após uma ultrapassagem, o condutor de uma pick-up Strada perdeu o controle após a ultrapassagem, vindo a sair da pista e capotar. O veículo era ocupado por cinco pessoas, que foram socorridas por familiares. Momentos após o condutor de uma outra pick-up Strada que seguia logo atrás de assustou com o acidente e acabou saindo da pista, vindo a capotar. O condutor estava sozinho e foi socorrido por socorristas da concessionária.

