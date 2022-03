Destaques 14/03/2022 15:28 SANCIONADO: Lei proíbe a exigência do passaporte da vacina em MT Cristine Rochol/PMPA O governador Mauro Mendes (União) sancionou a Lei n° 11.685/2022 que proíbe a exigência do passaporte da vacina, no âmbito do Estado, para acesso aos estabelecimentos públicos e privados. A nova Lei foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) que circulou nesta segunda-feira (14). A proposta de autoria do deputado Gilberto Cattani (União) foi aprovada em segunda votação no início de fevereiro na Assembleia Legislativa e veda o Poder Público exigir qualquer medida neste sentido, no âmbito do Estado. De acordo com a publicação, os cidadãos estão desobrigados a apresentar o comprovante de vacina contra a covid-19 e de suas variantes, para entrar em qualquer estabelecimento no Estado. “Ficam proibidos, em todo o território do Estado de Mato Grosso, a discriminação e o tratamento diferenciado ou constrangedor, de qualquer natureza, a qualquer pessoa que, fazendo uso das liberdades individuais, aja para garantir a preservação da sua integridade física, moral ou intelectual”, diz trecho da Lei. O autor da proposta comemorou a sanção da proposta. Segundo Cattani, qualquer exigência nesse sentido afrontaria o direito à liberdade de ir e vir da população. “Lutamos pela liberdade dos cidadãos mato-grossenses, que nos mostraram que são contra esta exigência do passaporte sanitário. O projeto ter se tornado finalmente uma lei é uma vitória da nossa população”, disse o deputado. Havia uma expectativa sobre possível sanção do projeto. O vice-governador Otaviano Pivetta (sem partido) chegou a declarar na imprensa, enquanto esteve no comando do Palácio Paiaguás, de que vetaria a propositura caso chegasse em suas mãos. Na Assembleia também houve uma discussão sobre aprovação do tema. O líder do governo, deputado Dilmar Dal Bosco (União) chegou a dizer que o projeto era inconstitucional e que não irá trazer resultados objetivos. Ele comentou que a competência para criar regras sanitárias nos municípios é do Poder Executivo municipal, e não da Assembleia Legislativa.

