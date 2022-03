Destaques 15/03/2022 06:02 Arão Leite/Jornal da Cidade Duas vítimas de acidente de trânsito morrem em Alta Floresta Foto: Divulgação Antônio Murilo Feitosa Maia, 69 anos, morreu no final de semana, vítima de acidente de trânsito no município de Alta Floresta. Ele era condutor de uma moto Traxx e transitava na Avenida Júlio Campos quando segundo informações, teria batido na traseira de um caminhão parado à beira da via. O motoqueiro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional. A Polícia Militar foi comunicada do fato, mas ao chegar na unidade de saúde foi informada de que o homem não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil. Informações apontam que o motorista do caminhão mora próximo, só que não estava presente quando o fato aconteceu. Outra morte Há poucos dias um ciclista conhecido como Gelson Reinaldo transitava de bicicleta em Alta Floresta quando caiu e bateu a cabeça. Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a vítima que se encontrava sentada à beira do acostamento. O homem recebeu os primeiros socorros e ficou internado no Hospital Regional de Alta Floresta. Informações de que chegou a melhorar, mas teria sofrido fratura no fêmur e por isso precisaria passar por cirurgia, mas seu quadro clínico foi piorando e ele acabou falecendo no final de semana.

