Destaques 15/03/2022 06:30 Redação I Nativa News TCE-MT: Alta Floresta recebe parecer favorável à aprovação das contas 2020 As contas anuais de governo referente ao exercício de 2020 de Alta Floresta, recebeu parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Os processos, sob relatoria do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos de Neto, foram apreciados na sessão ordinária na terça-feira (8). Há que se destacar que, nos autos foi constatado desempenho fiscal satisfatório, exemplificado por economia orçamentária, resultado orçamentário superavitário e suficiência financeira para saldar com os compromissos de curto prazo. Além disso, todas as gestões respeitaram as regras finais de mandato. Na ocasião, o relator também chamou a atenção para o cumprimento dos limites constitucionais e legais referentes aos investimentos em educação e saúde, repasses ao magistério e ao Poder Legislativo. No caso Alta Floresta , o conselheiro apontou que, embora as gestões tenham extrapolado os gastos com pessoal do Poder Executivo, tudo indica que os valores foram reconduzidos ao patamar legal em 2021. Com relação à inconsistência remanescente no processo, o relator levou em consideração os efeitos causados pela pandemia de Covid-19, reforçando os desafios impostos à administração pública. "As irregularidades que permaneceram nos autos não têm potencial para comprometer as contas ora aprecidadas", avaliou. Frente ao cenário, o conselheiro votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dos balanços, com emissão de recomendações aos gestores, sendo seguido por unanimidade do Pleno. Contas de Governo As contas anuais de governo não são julgadas pelo TCE, que avalia a gestão política dos chefes do Poder Executivo e emite um parecer prévio para auxiliar no julgamento do Poder Legislativo, responsável por aplicar eventuais sanções. Confira o vídeo completo do julgamento referente à Alta Floresta.

Voltar + Destaques