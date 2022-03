Um acusado é um homem de 74 anos, as vítimas com idades de 06 e 08 anos são irmãs, a mãe desconfiou dos presentes que as crianças receberam e na tarde de domingo o idoso chamou as meninas para dar outro presente, aliciando as meninas que brincavam na rua.

O suspeito foi detido nesta segunda-feira (14) no município de Carlinda e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conforme registro, a mãe procurou a Polícia Militar no início da tarde de ontem (14) relatando que as filhas já haviam recebido presentes do idoso em outras ocasiões, um patinete usado, cadeirinhas também usadas e balinhas, que o suspeito novamente chamou as meninas para o interior de sua residência, onde tinha um presente para elas.

O presente, de acordo com relatos da mãe seria um carrinho e que em troca o idoso disse para as meninas que queria manter relações sexuais "em troca do brinquedo quero sua xereca", teria dito o idoso para as meninas.



Após relato das meninas a mulher foi até a residência do suspeito, que se trancou e depois se evadiu em uma bicicleta, mais tarde o idoso retornou, com a informação de seu retorno os militares se deslocaram até a residência, onde o idoso novamente tentou fugir, mas acabou detido.



Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, que foi registrado e segue sendo investigado.