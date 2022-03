Destaques 15/03/2022 13:31 Redação: Nativa News MT-208: Uma das vítimas de capotamento entre AF e Carlinda está na UTI Uma das vítimas de acidente de trânsito ocorrido no domingo na Rodovia MT-208, cerca de 15 quilômetros do núcleo urbano de Alta Floresta, foi para a UTI. A informação foi de um amigo da família qual acrescentou ainda que o paciente precisou ser intubado.

O homem de 27 anos era o motorista de uma das pick-ups que capotaram no final de semana. Ele teria passado o dia de domingo na casa de familiares no município de Carlinda e retornava para Alta Floresta quando o fato aconteceu, quase que simultâneo e bem próximo de outro capotamento. De acordo com informações da concessionária Via Brasil repassada ao site Nativa News o capotamento aconteceu após uma ultrapassagem, o condutor de uma pick-up Strada perdeu o controle após a ultrapassagem, vindo a sair da pista e capotar. O veículo era ocupado por cinco pessoas, que foram socorridas por familiares. Momentos após o condutor de uma outra pick-up Strada que seguia logo atrás de assustou com o acidente e acabou saindo da pista, vindo a capotar. O condutor estava sozinho e foi socorrido por socorristas da concessionária. (Com informações Jornal da Cidade)

