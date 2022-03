Destaques 15/03/2022 13:31 PRF resgata pássaro dentro de ônibus de Alta Floresta com destino a Fortaleza Foto: Divulgação No combate a crimes contra o meio ambiente, policiais rodoviários federais resgataram aves silvestres, em trecho do município de Barreiras, na Região Oeste da Bahia. Os flagrantes aconteceram nesta segunda-feira (14) , em frente a unidade operacional da PRF. Ao abordarem dois ônibus em momentos distintos, os policiais iniciaram os procedimentos de fiscalização e avistaram os animais presos em gaiolas, demonstrando total falta de cuidados.

A primeira ocorrência foi registrada às 07h50, quando foram resgatados 03 (três) aves que estavam aprisionadas em gaiolas pequenas. O responsável pelos animais relatou que adquiriu os animais em São Paulo (SP) e pretendia levá-las para o estado do Ceará. Já o segundo flagrante ocorreu por volta das 9h20, durante abordagem a um ônibus que seguia de Alta Floresta (MT) com destino a Fortaleza (CE). Ao subirem no ônibus e conversarem com os ocupantes, os PRFs decidiram aprofundar à fiscalização e após uma vistoria minuciosa, acabaram encontrando 01 pássaro que estava preso em uma gaiola.

O responsável pela ave, um homem de 22 anos, não apresentou nenhuma documentação emitida por órgãos ambientais e informou que comprou o pássaro na cidade de Goiânia (GO) e que pagou 150 reais. Disse ainda que pretendia criar o animal.

Dada às circunstâncias, foram lavrados os Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e os infratores responderão na Justiça por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605/98. As aves foram encaminhadas ao órgão ambiental para adoção das medidas administrativas pertinentes.

