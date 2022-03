Destaques 15/03/2022 17:43 1ª Varanda Criativa de Alta Floresta apresenta mais de 50 expositores em evento gratuito a partir de sexta Foto: SECOM GV MT A Secretaria de Cultura e Juventude de Alta Floresta promove nesta sexta-feira, 18, na Praça da Cultura a primeira Varanda Criativa. São 52 expositores de diversos segmentos como gastronomia local e trabalhos manuais que estarão comercializando seus produtos. A primeira Varanda Criativa é em celebração ao dia do artesão, comemorado no dia 19 de março. Criada com o objetivo de promover o trabalho de artesãos que confeccionam artigos de rara qualidade, criatividade e bom gosto. As feiras foram paralisadas pela pandemia, e a volta animou os artesãos e superou as expectativas da organização, “nós esperávamos uns 15 artesãos interessados, mas a procura foi bem maior, hoje estamos com 52 que vão expor e uma lista de espera para a próxima”, destacou Elisa Gomes, secretária de Cultura e Juventude. A população encontrará produtos diversos de produção artesanal dentre os quais itens de decoração, utensílios domésticos, bijuterias além de gastronomia local, e ainda contará com apresentações artísticas, recreação para as crianças e aulão de Ritbox. A Varanda Criativa é uma promoção da prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Cultura e Juventude com o apoio da Secretaria de Inovação. O evento acontecerá no entorno do prédio da Secretaria de Cultura com início às 16:00 horas e segue até as 21:00. Para maiores informações ligue (66) 3521-9880.

