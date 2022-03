Destaques 16/03/2022 06:44 Redação: Nativa News Covid-19: Alta Floresta vai flexibilizar uso de máscaras Pixabay License Um novo decreto sobre medidas não farmacológicas para contenção do novo coronavírus deve ser emitido pela prefeitura no decorrer desta semana. Sobre o uso da máscara, algumas novas orientações serão dadas e o uso ficará facultativo.

Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, a nova nota técnica da secretaria de Saúde deve ser protocolada nesta quarta-feira (16) para a edição do novo decreto. Um plano de contingência também deve ainda ser apresentado, após ação cívil a prefeitura tem até o final do mês de março para apresentar o plano.

Os casos da covid-19 vem registrando baixas consideráveis na última semana, mas não deve ser usado como medida para derrubar o uso da máscara, pois, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, um novo pico de casos é aguardado para o início de abril.

A prefeitura pretende deixar facultado o uso da máscara em locais públicos exigindo que pessoas com sintomas gripais, ou em ambientes fechados com grande fluxo de pessoas continuem o uso. Até o final da semana a Prefeitura deve se manifestar oficialmente sobre o assunto.

