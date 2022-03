Destaques 16/03/2022 07:39 Redação: Nativa News MT-208: Caminhonete e carro colidem em trevo de acesso a perímetro urbano de Alta Floresta Foto: Divulgação Via Brasil Dois veículos se envolveram em uma colisão na noite de terça-feira, dia 15, na MT-208, no trevo São Cristóvão, em frente ao Quartel da Polícia Militar, em Alta Floresta, o trevo serve de acesso ao perímetro urbano da cidade. Os dois motoristas foram levados para atendimento médico. Segundo informações da Concessionária Via Brasil, o condutor de uma caminhonete F-4000, branca, se encontrava no interior do veículo reclamando de dores no tórax apresentando um corte no rosto sendo socorrido pelo corpo de bombeiros. O motorista do corsa foi socorrido pelos socorristas da empresa Via Brasil ficando ambos os condutores sob cuidados médicos. Os veículos foram guinchados até a 20ª Ciretran. Ambos os veículos ficaram danificados.

