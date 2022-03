Destaques 16/03/2022 16:01 Assessoria I CMAF Câmara declara de utilidade pública a Associação dos Trilheiros da Floresta Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta aprovou na sessão ordinária de terça-feira (15/03) o Projeto de Lei nº 004/2022 que declara de utilidade pública a Associação dos Trilheiros da Floresta (ASTAF). De autoria dos vereadores Oslen Dias dos Santos (Tuti), Francisco Ailton dos Santos, Leonice Klaus dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva (Naldo da Pista), a lei segue para sansão do prefeito Valdemar Gamba. A ASTAF é uma entidade de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, assistencial, promocional, recreativo desportivo e educacional, sem cunho político ou partidário. “A declaração de utilidade pública da ASTAF é de suma importância para que a mesma fortaleça ainda mais sua atuação, possibilitando-lhe alcançar seus objetivos estatutários de maneira mais eficaz e abrangente”, destacaram os autores do Projeto de Le. O vereador Marcos Menin destacou o trabalho filantrópico realizado pelos trilheiros. “Quem conhece os trilheiros sabe que não é só fazer trilha, eles também trabalham com filantropia, então, só temos que parabenizar”, disse. “Esse projeto passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final qual nós discutimos e demos o parecer favorável e nos colocamos à disposição dos trilheiros para somar”, disse o vereador Douglas Teixeira. O vereador Claudinei de Jesus elogiou a aprovação do projeto e o trabalho social realizado pela ASTAF. “É isso que o serviço público precisa de parceria, mesmo praticando esporte, tendo a diversão, a gente entende que vocês também têm a preocupação com o menos favorecido, então, acho que é de grande valia a aprovação desse projeto de lei”, frisou. Já o vereador Luciano Silva destacou a importância da declaração de utilidade pública da ASTAF principalmente para viabilizar os convênios não apenas com instituições públicas, mas com instituições privadas. “Parabéns, a partir desse reconhecimento com certeza os trilheiros vão crescer muito no nosso município e na região”, disse. Para a vereadora Ilmarli a declaração de utilidade pública reconhece que a associação é uma atividade sem fins lucrativo e que traz os benefícios para a sociedade. “Esse é o verdadeiro objetivo das utilidades públicas das associações versar a população a necessidade dela justamente na condição do trabalho que não é remunerado. Parabéns a vocês que se colocam nessa condição”, disse. “Parabéns aos trilheiros e é só o começo. Esse projeto foi um pedido do deputado Nininho que vai destinar um recurso para a associação e a partir de agora os vereadores também destinem recursos para ajudar a associação”, disse o presidente Tuti.

