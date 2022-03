Destaques 16/03/2022 16:14 Prefeitura de Nova Monte Verde inicia rebaixamento de serra na MT 417 O Secretário Municipal de Obras de Nova Monte Verde, esteve na tarde de terça-feira (15-03), acompanhando a execução dos trabalhos que estão sendo realizados pela equipe da secretaria na zona rural do município. E nesta oportunidade, Devanir dos Santos, confirmou a satisfação de condutores de caminhões e carretas, assim como dos produtores rurais, localizados ao longo da MT 417, que estão comemorando a obra de rebaixamento na Serra do Minhoca. O Secretário afirmou que, esta é mais uma importante ação concreta, por parte do Governo Municipal, que tem por objetivo oferecer aos produtores que apostam no potencial produtivo do município, o apoio logístico necessário, para o escoamento da produção que já começaram a serem retiradas das lavouras, especialmente de arroz. Ainda de acordo com o Secretário Devanir dos Santos, além da execução do rebaixamento, a Prefeitura Municipal por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, já está viabilizando outras ações, que venham de encontro aos anseios de todos os usuários desta importante via de ligação com a sede do município, no sentido de garantir a segurança e a trafegabilidade, como por exemplo, a recuperação de bueiros e dos pontos críticos ocasionados pelas chuvas.

Voltar + Destaques