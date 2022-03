Destaques 17/03/2022 06:01 Arão Leite - Jornal da Cidade Após 11 facadas, adolescente do Nova Monte Verde passa por cirurgia e se recupera Foto: Reprodução Uma adolescente que já está há mais de 40 dias internada no Hospital Regional de Alta Floresta, se recupera de uma tentativa de feminicídio. Ela levou pelo menos 11 perfurações de faca. Foram golpes em várias partes do corpo. Alguns delas, quase atingiram o coração e teve uma faca que deixou suas vísceras para fora. O corpo dela está todo costurado, mas a jovem mulher agradece estar viva e porque o autor do crime está atrás das grades.

Identificado como Valdeci Pereira Ribeiro, o homem de 49 anos tinha um relacionamento com a menor. Ela admite que saía com ele. “Ele me ajudava e a gente saía”, comentou a vítima ao lembrar que depois de algum tempo, o homem que no início não reclamava dos seus amigos, mostrou sua verdadeira cara. “Ele dizia que não tinha ciúmes, mas aquele dia vi que era diferente. Saí com meus amigos e voltei 11 horas (da noite) para a gente sair”, conta a adolescente que ao ir com o suspeito até uma rua próxima de sua casa pensando que era para conversar, terminou quase morta.

“Começamos a discutir e ele me puxou. Tentei correr, mas caí e ele me furou. Me fingi de morta. Ele parou e fugiu”, lembra a vítima que conseguiu socorro após o criminoso sair do local. “Fui até uma casa e pedi ajuda”, conta ela que foi levada para um hospital em Nova Monte Verde e depois transferida às pressas ao Hospital Regional de Alta Floresta.

Durante o período de internação ela ficou boa parte do tempo na UTI e já precisou passar por dois procedimentos cirúrgicos. Agora já está evoluindo para recuperação, mas ainda lembra com trauma o que passou.

Já o autor do crime foi preso pouco tempo depois e confessou a tentativa de feminicídio. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e agora ele aguarda decisão da Justiça na Cadeia Pública de Alta Floresta.

