Destaques 17/03/2022 06:55 Ônibus fica atolado após tentativa de manobra na MT-320 Um motorista de ônibus tenta realizar manobra proibida na noite quarta-feira (16)) na rodovia MT-320, no município de Nova Canaã do Norte. De acordo com informações da concessionária Via Brasil, o ônibus com 25 passageiros seguia pela rodovia no km 176, por volta das 22h55, quando o motorista teria tentado realizar um retorno fora do local permitido e acabou atolando o veículo. Sem conseguir prosseguir ou retornar, parte do veículo acabou ficando na rodovia impedindo a passagem de veículos médios e pesados. Conforme a concessionária, por volta das 02h44 da madrugada de hoje, quinta-feira (17), o veículo foi retirado do local e seguiu viagem sentido norte.

