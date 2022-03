Destaques 17/03/2022 08:35 Colider: Carro fica com a frente destruída após colidir com carretinha na MT-320 Dois carros colidiram na MT-320, por das 20h42 de ontem, quarta-feira (16), no km 116 em Colider. A colisão envolveu um Fiat Fiorino Branco e um GM Silverado. De acordo com a concessionária Via Brasil, a Fiorino seguia no sentido sul da via, quando ocorreu a colisão com a carretinha que era transportada pelo Silverado., ambos seguiam no mesmo sentido. Segundo relato do condutor da Fiorino os faróis do reboque estariam desligados, dificultando a visibilidade. Que acabou batendo na traseira da carretinha (reboque). O motorista da Silverado deixou o local antes da chegada da PM, e não foi localizado. O furgão teve o para-choque, faróis, capo, para-brisa e portas completamente danificados, o motorista não sofreu ferimentos.

Voltar + Destaques