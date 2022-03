Destaques 17/03/2022 14:53 Redação: Nativa News DECRETO: Prefeitura de Alta Floresta torna facultativo o uso de máscara no município Foto: Reprodução No início da tarde desta quinta-feira (17) o prefeito de Alta Floresta assinou o decreto que deixa como facultativo o uso de máscara de proteção facial, com algumas orientações. O decreto já havia sido anunciado e era aguardado pela população. Com o nº 64/2021, o decreto reforça que as medidas não farmacológicas, como o distanciamento e a higienização constante das mãos deve continuar sendo mantidas.

De acordo com o decreto, cabe ao cidadão a escolha de usar ou não a máscara, a menos que esteja em estabelecimento de saúde, como hospital ou posto de saúde, em transporte sanitário e em caso de sintomas de síndromes gripais ou contato com pessoas com suspeita ou que tenha testado positivo nas últimas 48 horas.

É facultativo, mas é recomendável, o uso de máscara de proteção facial cobrindo o nariz e a boca por pessoas que possuam fatores de risco para agravamento da Covid-19 e ainda por crianças e servidores em ambiente escolar ou atividades similares.

O decreto entra em vigor nesta quinta-feira. download decreto_064___uso_facultativo_de_mascaras.pdf

