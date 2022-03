Destaques 17/03/2022 17:44 Redação: Nativa News Suspeito é espancado após mostrar órgão genital para criança de 6 anos em Nova Monte Verde Um homem de 40 anos, suspeito de mostrar órgão genital para uma menina de 6 anos, foi parar no hospital após ser espancado por moradores em Nova Monte Verde. O caso ocorreu na manhã de ontem (16).

Segundo informações da Polícia, o acusado foi detido no domingo (13) após cometer o mesmo ato obsceno com uma criança de 9 anos, câmeras de segurança de uma residência flagraram o homem fugindo, através das características, fizeram a detenção do suspeito.

No dia seguinte segunda-feira (14) através da audiência de custodia, o suspeito voltou as ruas, testemunhas afirmam que o suspeito foi visto várias vezes no mesmo local onde teria cometido o crime.

Na quarta-feira (16) o acusado entrou em uma residência e tentou fazer a mesma coisa com uma criança de 6 anos de idade. Sendo flagrado por uma senhora que, da janela de sua casa, notou o homem se despir e alertou o marido. Ele já furioso com a atitude do homem, saiu correndo atrás do suspeito com outros vizinhos, um deles pai da menor assediada pelo suspeito no domingo. Uma das testemunhas disse que o pai da vítima estava armado e tentou atirar no suspeito, que correu até uma área de mata, porém, foi alcançado e espancado. A policia Militar foi acionada o suspeito foi detido e encaminhado para polícia civil e posteriormente encaminhado para hospital regional de Alta Floresta.

