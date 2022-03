Destaques 18/03/2022 16:50 IFMT de Alta Floresta divulga edital para seleção de estagiários O IFMT – Campus Alta Floresta torna público o Edital nº 09/2022, que trata do Processo Seletivo Simplificado de Estagiários, com oferta de três vagas para acadêmicos de curso superior, conforme áreas especificadas no Edital. Clique aqui e saiba mais. A seleção será feita mediante análise de currículos e entrevista. Os selecionados exercerão suas funções no IFMT – Campus Alta Floresta. O candidato deverá realizar sua inscrição, encaminhando pelo endereço eletrônico [email protected], em arquivo único (juntar documentos), e em formato PDF, todos os documentos elencados no subitem 6.1 do Edital, até 20/03/2022, até as 23h59min.

Voltar + Destaques