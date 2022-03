Destaques 18/03/2022 16:54 www.aosfatos.org Outdoor contra Lula foi registrado em Alta Floresta é editada como de outras cidades A mesma foto de um outdoor no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é chamado de “traidor da pátria” circula nas redes sociais como se tivesse sido tirada em cidades como Penápolis (SP), Monte Aprazível (SP), Rio Preto (SP), Mãe do Rio (PA) e Paragominas (PA), o que é falso. A imagem original é de Alta Floresta (MT) e tem sido manipulada para fazer crer que é de outro lugar. Publicações com o conteúdo enganoso acumulavam centenas de compartilhamentos nesta sexta-feira (18) no Facebook. Postagens nas redes sociais enganam ao compartilhar versões editadas da foto de um outdoor instalado em Alta Floresta (MT) com críticas ao ex-presidente Lula para fazer crer que ela foi registrada em outras cidades. No entanto, as imagens foram manipuladas digitalmente para inserir o nome de outras localidades. O registro original foi difundido na imprensa mato-grossense (confira aqui e aqui) em 6 de março, sem crédito definido. Aos Fatos encontrou versões nas redes sociais que associam a placa às cidades de Monte Aprazível (SP), Rio Preto (SP), Penápolis (SP), Paragominas (PA) e Mãe do Rio (PA). Contatadas por Aos Fatos, empresas do Mato Grosso de publicidade informaram que a placa estava instalada na avenida que dá acesso ao aeroporto de Alta Floresta, próximo ao Hotel Veneza. Por telefone, um funcionário do estabelecimento confirmou que a imagem foi registrada no local e enviou foto que comprova se tratar do mesmo outdoor.

As fotos manipuladas passaram a circular nas redes sociais a partir do dia 8 de março. Ao comparar as imagens, é possível constatar que aquelas atribuídas às cidades paulistas e paraenses têm borrões, marcas de recorte, e letras com tamanho e tonalidades incompatíveis com o restante do texto (confira abaixo). Esses elementos denotam que houve uma edição, conforme já explicado por Aos Fatos.

Montagens. Marcas de edição mostram a diferença entre o outdoor original (acima) e as cópias (abaixo) O outdoor de Alta Floresta é semelhante ao que foi instalado na mesma época em Rondonópolis, também no Mato Grosso, por um movimento conservador formado por empresários locais, que não retornou aos contatos da reportagem.

Voltar + Destaques