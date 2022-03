Destaques 19/03/2022 07:02 Alta Floresta gera 101 empregos a mais com carteiras assinadas; comércio e indústria lideram O resultado é de 101 funcionários admitidos a mais, com carteiras assinadas, em janeiro, por empresas e indústrias em diversas atividades. Juntas, fizeram 684 contratações e 583 demissões. O comércio varejista teve melhor saldo com 34 admitidos a mais, resultado de 307 admitidos e 267 demitidos, saldo de 37 contratados a mais. A indústria gerou 35 empregos, saldo de 111 que começaram a trabalhar e 76 dispensados. O setor de serviços teve resultado praticamente semelhante, com 32 funcionários contratados a mais, saldo de 160 contratados e 128 mandados embora. Na agropecuária são 28 a mais, resultado de 88 contratações e 60 demissões. A construção civil de Alta Floresta foi, em janeiro, o único segmento que mais demitiu. 31 pedreiros e serventes foram dispensados a mais, saldo de 52 demissões e 21 admissões.

