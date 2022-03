Destaques 19/03/2022 08:08 Jornal Mato Grosso do Norte Enfermeira de Alta Floresta alerta população para completar esquema de vacina contra a covid Foto: Jornal Mato Grosso do Norte E enfermeira Rosimar Bento, da secretaria de Saúde de Alta Floresta, fez um apelo à população, em entrevista cedida à rádio Progresso, para que tome a vacina contra a covid-19, principalmente quem está atrasado com a segunda dose do imunizante.

A vacinação contra a covid-19 continua sendo no Ginásio de Esporte, no horário das 7. 30hs às 10.30hs, e das 13.30hs às 16.30hs para a população a partir dos 12 anos. Segundo a enfermeira, a procura pela vacina nas últimas semanas, diminuiu por parte da população, principalmente para pacientes que devem tomar a segunda e terceira doses.

“É muito importante completar o esquema de vacina. A vacinação mostrou que é eficaz e diminuiu os casos de óbitos. No início do ano aumentaram os casos positivos, mas houve diminuição de internações como também as mortes. Então, é importante se vacinar. A vacina é segura e fica a convocação para que a população venha se imunizar”, conclama. “Faço um apelo para a população verificar o seu cartão de vacina e quem ainda não tomou a primeira dose, estamos aplicando, assim como quem está com a segunda dose atrasada, estamos fazendo. E aqueles que já tomaram a segunda dose que está com intervalo de 4 meses, pode fazer a terceira dose. Adolescentes, meia idade e idosos estamos vacinando aqui no ginásio”, explica Rosimar.

Conforme ela, quem tomou a vacina da Jannsen, que é dose única, deve tomar a dose se reforço que está sendo aplicada desde o mês de dezembro de 2021 pela equipe de vacinação. “Jannsen são duas doses. Quem tomou em agosto do ano passado, já pode tomar a segunda dose. E não precisa fazer uma terceira dose”, esclarece.

Sobre a vacina infantil, de 5 a 11 anos, ela explica que a aplicação está sendo feita, próximo a loja Daparé, em frente a Aquarela Tinta. E não está sendo mais feito chamada por telefone devido a dificuldade que estava sendo enfrentada. A vacina está sendo feita por livre demanda. Os pais que tiverem interesse, basta levar a criança no local com o cartão SUS e carteira de vacina

