Destaques 20/03/2022 07:59 RDNEWS Alta Floresta: linda e empoderada, PM cresce nas redes com mensagem feminista Fotos: Arquivo pessoal A soldado da Polícia Militar de Mato Grosso Jadeli Melo, de 34 anos, sempre encarou com determinação as metas que tem na vida. Logo na adolescência, decidiu que seria policial e realizou seu sonho, atuando desde então Alta Floresta. Mesmo com a conquista, não parou de almejar novas realizações e encontrou nas redes sociais uma forma de levar a mensagem de empoderamento, que tanto acredita, ao público feminino. Ao acessar sua conta no Instagram, primeiro, o seguidor se depara com a sua beleza, mas logo percebe a personalidade forte da policial, que é refletida em postagens sobre sua rotina agitada, feminismo, maquiagens artísticas e amor próprio. Ao RDnews , ela conta um pouco da sua trajetória e sobre a experiência de fazer segurança pública, "chamar atenção" nas redes sociais e ir ganhando seguidores. Confira os principais trechos da entrevista: Você é policial há cerca de 10 anos. Seguir essa carreira sempre foi um sonho? Foi preciso estudar muito? Eu comecei a pensar e planejar ser militar desde adolescente. Eu já tinha muito claro que assim que tivesse idade e fosse lançado o concurso, eu faria. Era o que eu queria. Na época do meu concurso, a exigência era nível médio, então foquei nos estudos e nas minhas dificuldades, focando em me preparar para a prova. A vida policial ainda é muito associada ao meio masculino. Como é o dia a dia na profissão sendo mulher? No começo, eu mesma achei que teria que masculinizar para caber neste meio. Mas, com o tempo fui ganhando espaço e entendendo que você não precisa mudar quem é, para caber em qualquer profissão. Você precisa exercer o seu trabalho com empenho e lembrar que homens ou mulheres, cada um tem sua peculiaridade e habilidade, que serve para os mais diversos serviços que o policial militar exerce. De alguma forma você já sofreu assédio, por ser mulher, dentro da profissão como policial? Não. Como eu tenho personalidade forte, independente da situação, não tenho problemas em impor limites. Então se algo me deixar desconfortável, eu já aviso na hora. Assim, nada evolui. É normal acharmos pessoas bonitas e atraentes, mas sempre recebi respeito. Talvez a ideia de alguns, sobre mulher não ser boa policial, ainda gere algumas situações. Mas, hoje em dia, tem havido uma grande mudança sobre sua importância das mulheres ocuparem espaços. Quando você decidiu produzir conteúdo para redes sociais? Foi inspirada em alguém, algo te motivou? Quem mais me motivou foi meu esposo. Compartilhei da minha ideia de começar a produzir conteúdo inicialmente para mulheres, mas que pudesse alcançar outras pessoas também. Minha inspiração foi exatamente a falta de mulheres usando sua voz e espaço nesse sentido. Muitos dizem que não pareço uma policial. Mas como uma policial deveria se parecer? A minha resposta é que não preciso ter uma aparência específica para a profissão que eu quero ou tenho. Só preciso estar confortável comigo mesma. Eu sou eu e não preciso e nem aceito que me digam como devo ser. Como é a sua rotina? Pensando carreira militar e de influencer? Meu principal trabalho é como policial. Já o trabalho como influencer e produtora de conteúdo veio se agregando à minha rotina. Porém, não é tão simples, porque a escala de serviço exige bastante do meu tempo. Por isso preciso me organizar e me adaptar às parcerias e divulgações. Algumas são mais simples, outras demandam mais tempo. Tenho estudado e me adaptado para poder continuar a crescer. Ser policial exige muita dedicação, e se dedicar às redes sociais, também exige bastante tempo. Acaba sendo cansativo? É super puxado. Mas, tenho conseguido equilibrar ambos no dia a dia. Existem ainda tantos projetos que quero pôr em prática, que, por causa do tempo, estou encaminhando aos poucos. Venho ainda, ganhando experiência e habilidade, para entregar conteúdos com qualidade. Até porque a qualidade, para mim, é muito importante. Como influencer, você já conseguiu alguma conquista marcante? O retorno financeiro é interessante, seria hipocrisia dizer que não. Mas, o que mais me emociona, são os feedbacks de mulheres, com quem converso todos os dias. Mulheres que se sentem inspiradas, ajudadas e apoiadas. Mulheres que se sentem acolhidas. Você pensa em algum dia se tiver que escolher seguir apenas como influencer? Com certeza seria uma possibilidade, caso houvesse uma segurança financeira. Mas isso em um nível alto. Acredito que precisamos sempre planejar nossa vida profissional com inteligência. Nas redes você também mostra maquiagens artísticas, o lado família. Como as pessoas recebem seu conteúdo apoiando ou já tiveram comentários negativos? Já houve comentários negativos, sim. Principalmente quando eu falo sobre feminismo. Muitos acham que é um ataque aos homens, quando na verdade é um fortalecimento às mulheres. Eu trago informações e fatos, mas quero fortalecer as mulheres, porque são elas que vão tomar suas próprias decisões. Sou esposa e mãe. Não odeio os homens, mas amo as mulheres. Você prega bastante o empoderamento no seu Instagram. Qual a mensagem que você quer passar para os seus seguidores e principalmente para o público feminino? Que o empoderamento não é sobre ódio, é sobre amor. Amar a si primeiro. Entender o contexto social e lutar contra as desigualdades e violências. É sobre ser exatamente quem você quer ser e nunca se diminuir para caber no mundo do outro. É sobre se amar primeiro e se respeitar acima de tudo. E lembrar que quem está em condição de vantagem vai lutar para permanecer, então você também tem que estar disposta a lutar.

