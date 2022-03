Destaques 20/03/2022 08:29 Redação: Nativa News Com nova alta, litro de gasolina chega a custar até R$ 7,85 em Alta Floresta © Rovena Rosa/Agência Brasil Após o último aumento anunciado na semana passada pela Petrobras, a gasolina já é encontrada por até R$ 7,85 em postos de Alta Floresta. Conforme apurado pela reportagem do Nativa News, o menor valor encontrado no município, o combustível sai por R$ 7,80 o litro. De acordo com levantamento divulgado no domingo (13) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), Cuiabá, por exemplo, tem preço mínimo da gasolina de R$ 6,46. Caceres tem gasolina por até R$ 6,83, Sinop por R$ 6,79 e Alta Floresta de o preço médio é R$ 7,70, o máximo chega há 7,85. O preço médio do litro da gasolina no país está em R$ 7,26, segundo os dados disponíveis na página da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), de sexta-feira (18). O levantamento foi feito pela agência no último dia 13, logo após o aumento promovido pela Petrobras, no dia 10 deste mês. Em uma semana, o aumento foi de 8,68%. No dia 6, o litro da gasolina era vendido, em média, a R$ 6,68. No período de 12 meses, o litro do combustível no país passou de R$ 5,59, no dia 14 de março de 2021, para os atuais R$ 7,26. A elevação é de 29,8% em um ano.

