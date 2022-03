O atendimento presencial ao público externo será retomado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) no próximo dia 21 de março. As atividades presenciais serão restabelecidas tanto no âmbito da Secretaria do Tribunal quanto nos Cartórios Eleitorais de todo o estado. O uso da máscara de prevenção à Covid-19 deverá seguir a legislação do município em que o Cartório Eleitoral está localizado.

O horário de atendimento ao público continuará sendo feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. É importante ressaltar que o atendimento virtual permanece e é uma importante ferramenta que oferece comodidade aos eleitores. No site do TRE-MT, é possível preencher o requerimento com a solicitação desejada e acompanhar o andamento do pedido.

Também vale destacar que os pedidos de alistamento (primeiro título eleitoral), transferência, segunda via do título, entre outros que resultem em alterações no Cadastro Eleitoral, precisam ser feitos até o dia 04 de maio.

Além da retomada do atendimento externo, o TRE-MT determinou o retorno do trabalho presencial interno a partir do dia 14 de março de 2022, para todas as magistradas e os magistrados, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores, estagiárias e estagiários da Secretaria do Tribunal e dos Cartórios Eleitorais, aos quais o Tribunal recomenda que continuem utilizando máscara de proteção.

O TRE-MT informa ainda a dispensa da exigência do comprovante de vacina para entrar nas dependências do Tribunal e Cartórios Eleitorais, em atenção à Lei Estadual 11.685/2022. Em Alta Floresta o atendimento acontece na sede do cartório da 24ª Zona Eleitoral, situada na Rua das Acerolas, n. 96, Centro